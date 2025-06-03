Hollanda Başbakanı Dick Schoof, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından Hollanda Kralı Willem Alexander'a...
Hollanda Başbakanı Dick Schoof, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından Hollanda Kralı Willem Alexander'a istifasını sundu.
Hollanda Başbakanı Dick Schoof, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından Hollanda Kralı Willem Alexander'a istifasını sundu. - AMSTERDAM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika