Hollanda Başbakanı Dick Schoof, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından Hollanda Kralı Willem Alexander'a...

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından Hollanda Kralı Willem Alexander'a...
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Hollanda Başbakanı Dick Schoof, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından Hollanda Kralı Willem Alexander'a istifasını sundu.

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından Hollanda Kralı Willem Alexander'a istifasını sundu. - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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