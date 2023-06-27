HKP, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde açılacak Kur'an kursuna suç duyurusunda bulundu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), İstanbul Anadolu Adliyesi içerisinde 3 Temmuz'da açılacağı duyurulan Kur'an kursu ile ilgili suç duyurusunda bulundu. HKP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Av. Pınar Akbina, "AKP'giller her gün yeni bir uygulamayla laik cumhuriyetimize yeni darbeler vurmaktadır. Bu uygulama Anayasa'ya aykırıdır" dedi.

İstanbul Anadolu Savcılığı, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda hakim, savcı ve personelin çocukları ve gençler için Kur'an kursu açılacağını duyurdu. Savcılığın, bir mesajla yaptığı duyuruya göre, Kartal Müftülüğü tarafından organize edilen ücretsiz yaz Kur'an kursu 7-20 yaş arasında kız-erkekler için açılacak. 3 Temmuz'da başlayacak ve 11 Ağustos'ta sona erecek Kur'an kursu adliyenin mescidinde yapılacak. Mesajda personelin kayıt için adliye mescidi imam hatibini arayabileceği belirtildi.

"ANAYASAYI İHLAL" SUÇLAMASI

HKP, adliye içinde kurs açılmasını Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdı. Yapılan suç duyurusunda, İstanbul Anadolu Adliyesi İdari İşler sorumluları ve kararda imzası olan yetkililer hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri iddia edilerek, şüpheliler hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılması talep edildi.

"AKP'GİLLER LAİK CUMHURİYETİMİZE DARBE VURUYOR"

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP MYK Üyesi Av. Pınar Akbina, şunları kaydetti:

"Değerli halkımız; bildiğiniz gibi ülkemizde 21 yıldan bu yana, Nazi Almanya'sında olduğu gibi ikili bir devlet hüküm sürmektedir. Birincisi; Anayasa'sı kadük haline getirilmiş, yasaları uygulanmayan, hukuk tanınmayan norm devleti. İkincisi ise AKP'giller'in orta çağcı faşist din devleti. Bu ikincisinde hak, hukuk, adalet hiçbir şekilde tanınmaz duruma gelmiştir. AKP'giller her gün yeni bir uygulamayla laik cumhuriyetimize yeni darbeler vurmaktadır. En son değerli gazeteci Timur Soykan'ın bir günde çıkan haberine göre AKP'giller'in dünyanın en büyük adliyesi olarak övündükleri İstanbul Anadolu Adliyesi'nde, daha önce Ankara Adliyesi'nde olduğu gibi hakim, savcı ve personellerin çocukları için Kur'an kursu açılmasına karar verildiği haberi yayımlandı.

"BU UYGULAMA ANAYASAYA AYKIRIDIR"

Biz HKP olarak, bu uygulamaya karşı suç duyurusunda bulunduk. Çünkü bu uygulama Anayasa'nın 2'nci maddesinde geçen, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu ilkesine aykırı bir uygulamadır. Çünkü bu uygulamayla dini kurallar, kamusal rejimi belirlemeye devam edecek ve bu uygulamalar yoğunlaşacaktır. Ayrıca adliyelerde hakim, savcı ve personel arasında çocuğunu Kur'an kursuna gönderen, göndermeyen ayrımı derinleşecek ve artacaktır. Yine başka bir dine mensup veya inancı olmayan insanlarımızın kendisini güvende ve eşit hissetmesi durumu ortadan kalkacaktır. İşte bu nedenle HKP olarak tarihe not düşmeye devam ediyoruz."