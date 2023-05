HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'nin 'Cumhurbaşkanına hakaret' davaları birleştirildi

SİNEM NAZLI DEMİR

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla açılan 7 ayrı dava dosyası birleştirildi. İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleşen dosyalara ilişkin ilk duruşmada savunma yapan Efe'nin beraat talebi reddedildi. Mahkeme, duruşmayı 20 Şubat 2024'e erteledi.

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla açılan 7 ayrı dava birleştirildi. Böylece Efe hakkında istenen ceza miktarı 32 yıla yükseltildi. Birleştirilen davaların ilk duruşması bugün İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Nurullah Efe, Efe'nin avukatları, çok sayıda HKP avukatları ve üyeleriyle müşteki avukatları katıldı.

EFE VE MAHKEME BAŞKANI ARASINDA GERGİNLİK

Duruşmada savunma yapan Efe, "Şu anda ben Türkiye Cumhuriyeti adına, bu suç örgütünü 'Tayyipgilleri' yargılamak için burada bulunuyorum. Siz de mahkeme olarak kaçak sarayın ağzından çıkana itiraz edeni yargılamak için buradasınız" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine mahkeme başkanı Efe'ye "Birbirimizi suçlamayalım, burası hepimizin ülkesi" yanıtını verdi. Efe de "Ülkem mahvoluyor. Burası onların ülkesi değil" diyerek mahkeme başkanına tepki gösterdi.

"MÜSLÜMAN KİSVESİNE BÜRÜYON VE TÜRKLÜĞÜ AŞAĞILIYOR"

Devletin yasalarının yok olduğunu ve çete devleti kurulduğunu öne süren Efe, savunmasına şu sözlerle devam etti:

"Bunlar laik Cumhuriyet düşmanı. Herkes korkutulmuş ya da kandırılmış durumda. Tayyip'in diploması yok. Anayasa'nın 101. maddesi, 'Cumhurbaşkanı olabilmek için yüksek okul bitirilmeli' diyor. Tayyip'in yok. O, gönlünden geçeni gerçek sanıp, o yalanı söylüyor ve inanıyor. Buna 'kişilik bozukluğu' denir. Ahlaksızlık meşrulaştırıldı. Tayyip'in bizi korkutabilme olasılığı, bir tarla sıçanının bir aslanı korkutabilme olasılığıdır. Dindar geçiniyorlar ama bütün sülalesi dolar milyarderi. Müslüman kisvesine bürünüyor ve Türklüğü aşağılıyor, zavallı. Benim vatanım bunların elinde."

MAHKEME BAŞKANI, DURUŞMAYI 20 ŞUBAT 2024'E ERTELEDİ

Duruşmada söz alan Efe'nin avukatları, yargılamanın düşürülmesi gerektiğini savundu ve derhal beraat kararı verilmesini talep etti. Avukat Azime Ayça Okur, yargılamaya tepki göstererek "Konca Kuriş'in katilleri HÜDA PAR'la ittifak yapanlar müşteki oluyor, onları eleştiren genel başkanımıza da dava açılıyor" dedi. Müşteki avukatları da şikayetlerinin devam ettiğini ve Efe'nin cezalandırılmasını talep ettiklerini belirttiler.

Mahkeme başkanı, Efe hakkında belirtilen beraat talebinin reddine karar vererek duruşmayı 20 Şubat 2024 tarihine erteledi.

"NEREDEYSE HER SÖZÜNE DAVA AÇILIYOR"

Duruşma sonrası HKP üyeleri ve avukatları, Çağlayan Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Avukat Pınar Akbina, Efe'ye açılan davaların bir türlü sonlanmadığını belirtti. Efe'nin korkusuz bir şekilde kendisini ifade ettiğini söyleyen Akbina, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nurullah Efe'ye açılan dava ve soruşturmaların ardı arkası kesilmiyor. Neredeyse her sözüne, yazdığı her kitaba, her yazısına dava açılıyor. Çünkü kendisi korkusuzca AKP'lilerin suçlarını teker teker suya döküyor. Bu nedenle bugüne kadar Nurullah Aykut Efe'ye Cumhurbaşkanı'na hakaret davalarından 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. ve bugün burada ceza mahkemesinde görülen dava ile birlikte kendisine açılan 7 dava daha mevcut. ve bu davalardan da hakkında tekrardan ceza isteniyor."

"BİZİ YARGILAMAKLA KORKUTABİLECEĞİNİ SANIYOR"

Basın açıklamasında söz alan Nurullah Aykut Efe, açılan davalara tepki göstererek şu şekilde konuştu:

"Kaçak sarayın sultanı tepeden tırnağa binbir suça batmış. Ege'de 20 ada ve 2 kayalığımızı Yunanistan'a peşkeş çekmek de buna dahil. Bizi yargılamakla korkutabileceğini sanıyor. 'Tayyipgiller' gibi tavşan yürekli bir çete bizi korkutabilir mi? Bunlar tarihin lanetli sayfaları arasında yer alacaklar, göreceksiniz arkadaşlar. ya onları çelik bilekle tanıştıracağız ya da ömrümüzü Silivri zindanlarında geçireceğiz."