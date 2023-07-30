HKP, Akbelen Ormanı'ndaki Ağaç Kesimi İçin Suç Duyurusunda Bulundu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Muğla'daki Akbelen Ormanı'nda süren ağaç kesimi ve kolluk görevlilerinin kesime karşı çıkanlara yönelik müdahaleleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlar ile LİMAK ve IC holdinglerin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber : SERCAN EMRE İKE - Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Muğla'daki Akbelen Ormanı'nda süren ağaç kesimi ve kolluk görevlilerinin kesime karşı çıkanlara yönelik müdahaleleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlar ile LİMAK ve IC holdinglerin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, "Orman Kanunu'ndan kaynaklı, katliamlar nedeniyle sorumluluklar var. İkincisi; buradaki vatandaşlara yönelik kanunsuz emirler söz konusu, Tayyip Erdoğan'dan başlamak üzere, bakanlar dahil olmak üzere" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda kömür ocağını genişletmek amacıyla yapılan ağaç kesimi yedinci gününde devam ediyor. HKP, Akbelen'deki ağaç kesimini yargıya taşıdı. HKP'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, LİMAK Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen hakkında Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, söz konusu isimler hakkında 'Anayasa'yı ihlal', 'kanunsuz emir', 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi', 'kamu görevini kötüye kullanma', 'zor kullanma yetkisi sınırının aşılması' ve 'Orman Kanunu'na muhalefet' suçlarından soruşturma ve sonrasında da kamu davası açılması talep edildi.

"AKBELEN'DE ORMAN KATLİAMI YAPILMAKTADIR"

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede, "Devletin jandarması ve polisinin gözetiminde 24 Temmuz 2023 tarihinden bu yana Limak Holding ve İÇTAŞ yöneticilerinin talimatıyla görevlendirilenler tarafından Akbelen Ormanı'nda orman katliamı yapılmaktadır. Akbelen ormanlarını savunan köylülere jandarma ve polis tarafından darp, şiddet ve baskı uygulanmaktadır" denildi.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, suç duyurusuna ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Burada, doğa katliamı karşısında direnen vatandaşlarımız, köylüler ve diğer destekçilerinin maruz kaldığı acımasız saldırılar var. Orman Kanunu'ndan kaynaklı, katliamlar nedeniyle sorumluluklar var. İkincisi; buradaki vatandaşlara yönelik kanunsuz emirler söz konusu, Tayyip Erdoğan'dan başlamak üzere, bakanlar dahil olmak üzere. Hem de bu kanunsuz emirlerin, yazılı emir istenmeden keyfi bir şekilde uygulanması, biber gazı sıkılması; cop, kalkan gibi yaralama neticelerini de doğuran eylemler oluşmuştur, polis ve jandarma tarafından."