Hizbullah, İsrail'in devam eden saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Hizbullah, her türlü saldırıya karşı tetikte kalacak, topraklarını ve halkını savunacak" dedi.

Hizbullah, 17 Nisan'dan bu yana yürürlükte olan ateşkese rağmen saldırılarına devam eden İsrail'e uyarıda bulundu. Hizbullah, "Hizbullah, her türlü saldırıya karşı tetikte kalacak, topraklarını ve halkını savunacak" ifadelerini kullandı. Ateşkesi ihlal ettiği yönündeki İsrail suçlamalarını reddeden Hizbullah, İsrail'in ateşkese hiçbir zaman uymadığını vurguladı.

"İsrail, Lübnan'ın güneyindeki güvenlik bölgesinde gerektiği kadar kalacaktır"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gece saatlerinde Lübnan'daki çatışmalar sırasında 4 İsrail askerinin ölmesinin ardından yaptığı açıklamada, Hizbullah'a güçlü bir saldırı düzenlenmesi talimatı verdiğini belirtmişti.

Netanyahu, "Ordu, 80'den fazla terör hedefine saldırdı ve onlarca teröristi etkisiz hale getirdi. Ardından bu sabah, Bekaa'daki Hizbullah karargahları vuruldu. Bu sabah Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile durum değerlendirmesi yaptım. Talimatım net: İsrail, askerlerimize veya topraklarımıza yönelik saldırıları sineye çekmeyecek ve Hizbullah bu saldırılar için çok ağır bir bedel ödeyecek. Ordu, güçlerimize ve topraklarımıza yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmek için harekete geçecek" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Lübnan'daki işgalinin süreceğini işaret eden Netanyahu, "Dün de dahil olmak üzere net bir şekilde ifade ettiğim gibi İsrail, kuzey yerleşimlerini korumak için Lübnan'ın güneyindeki güvenlik bölgesinde gerektiği kadar kalacaktır" demişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı