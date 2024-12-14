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Hizbullah: Suriye ikmal yolunu kaybettik

Hizbullah: Suriye ikmal yolunu kaybettik
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Hizbullah lideri Naim Kasım, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye üzerinden askeri ikmal yolunu kaybettiklerini belirterek, yeni yollar arayacaklarını açıkladı.

Hizbullah lideri Naim Kasım, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle başlayan yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bir tampon bölgeyi ele geçirmesinin Suriye'nin "tehlikeli bir yayılmacı düşmanla" karşı karşıya olduğunun kanıtı olduğunu belirten Kasım, yeni iktidarın İsrail'i "düşman" olarak göreceğini ve İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyeceğini umduğunu söyledi.

"SURİYE HALKININ KENDİ HÜKÜMETİNİ SEÇME HAKKI VARDIR"

Suriye ve Lübnan'daki halklar ve hükümetler arasında iş birliği beklentisini dile getiren Kasım, Hizbullah'ın Suriye'deki muhalif güçleri ülkedeki durum istikrara kavuşana kadar yargılayamayacağını ifade etti. Hizbullah lideri konuşmasında, " Suriye'de kurulacak yeni hükümette tüm tarafların ve güçlerin yer almasını umuyoruz. Suriye halkının kendi hükümetini, anayasasını seçme hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

Kasım ayrıca, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Hizbullah'ın Suriye üzerinden askeri ikmal yolunu kaybettiğini kaydeden Kasım, "Başka yollar arayacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

İran'ın köpekleri.okadar müslüman insanı öldürdünüz .

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