Hisarcık Kaymakamı Muhtarlar Günü'nü kutladı

Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun, Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara teşekkür etti ve önemlerini vurguladı.

Hisarcık Kaymakam İsmail Tosun "Muhtarlar Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, Muhtarlık kurumunun devletin adeta kılcal damarları, vatandaşa ulaşmadaki en kritik noktalardaki en önemli kamu görevlileri olduğunu ifade etti.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk Anıtı'na muhtarlar tarafından çelenk konulmasının ardından köy ve mahalle muhtarları Kaymakam İsmail Tosun'u makamında ziyaret etti.

Kaymakam İsmail Tosun muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, " Sizler mahallelerimize, köylerimize, ilçemize faydalı birer kamu görevlisisiniz. Sizleri tebrik ediyorum. Muhtarlık müessesesi Türk İdari Teşkilatımızın en eski müesseselerinden bir tanesidir. Muhtarlık kurumu devletin adeta kılcal damarları, vatandaşa ulaşmadaki en kritik noktalardaki en önemli kamu görevlilerimiz. Seçimle iş başına gelmeleri de ayrıca önemlerini arttırıyor. Son yıllarda devletimizin muhtarlarımıza verdiği değeri, kıymeti hep birlikte görüyoruz. Bu vesileyle 19 Ekim tarihi sizleri anmak, sizleri birlik beraberlik içerisinde görmek için devletimiz tarafından "Muhtarlar Günü" olarak kutlanması uygun görülmüştür. Sizlerin sağlık ve mutluluk için yaşamanızı temenni ediyor, gününüzü kutluyorum" dedi. - KÜTAHYA