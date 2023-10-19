Hırvatistan Başbakanı, Bosna Hersek ile Göç İşbirliğini Güçlendirmek İstiyor

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, yasa dışı göçle mücadelede Bosna Hersek ile işbirliğini daha da kuvvetlendirmek istediklerini söyledi.

Plenkovic, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bosna Hersek'te bu yılın başında kurulan yeni hükümetin işlevsellik bakımından önemli adımlar attığını belirten Plenkovic, bunun ülkeyi Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde ileri taşıdığını kaydetti.

Plenkovic, Ukrayna'daki savaşın AB genişleme sürecini hızlandırdığını anımsatarak, "Bosna Hersek'in geçtiğimiz sene aldığı aday ülke statüsüyle birlikte ülkeyi AB üyelik sürecinde cesaretlendirmek isterim. Bakanlar Konseyi ile Bosna Hersek Parlamentosunu belirlenen yasaların kabulü için daha çok çalışmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Sınır kontrolleri artırılsın" talebi

Hırvatistan'ın, Bosna Hersek sınırı yakınlarında kurmayı planladığı nükleer atık imha tesisi konusunun 2028'e ertelendiğini dile getiren Plenkovic, şunları aktardı:

"Bosna Hersek ile düzensiz göçmen meselesine ilişkin işbirliğini daha da güçlendirmek istiyoruz. Yasa dışı göçün önünde geçmek için işbirliğimizi kuvvetlendirmeliyiz. Balkan rotasının üzerinde bulunuyoruz. Sorunun çözümü için de kaynağına inmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Sınır kontrollerinin artırılması gerektiğine işaret eden Plenkovic, "AB Sınır Koruma Ajansı (FRONTEX) ile anlaşma yapılmalı. Bu, Bosna Hersek'e oldukça yardımcı olacaktır." dedi.

Plenkovic, Bosna Hersek'in vize uygulama politikasını AB ile uyumlu hale getirmesini istedi.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo da Hırvatistan'ın ülkesinin AB üyelik sürecine verdiği desteğe teşekkür ederek, iki ülke ilişkilerinin iyi ve dostane olduğunu dile getirdi.

Ülkenin dış ve güvenlik politikasını AB ile uyumlu hale getirmeye çalıştığını aktaran Kristo, Bosna Hersek'in içişlerindeki sorun ve zorluklara rağmen yönetim içerisinde karşılıklı güven inşa etmek adına büyük emekler verdiklerinin altını çizdi.

Plenkovic, Bosna Hersek ziyareti kapsamında, Fojnica ve Kiseljak kentlerini de ziyaret edecek.