Hindistan Hava Kuvvetleri, Pakistan'a Ait 6 Uçağı Düşürdüğünü Açıkladı

Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Amar Preet Singh, Mayıs ayında yaşanan çatışmalarda 5'i savaş jeti olmak üzere Pakistan'a ait 6 askeri uçağı düşürdüklerini öne sürdü. Pakistan uçaklarının çoğunun Rus yapımı S-400 karadan havaya füze sistemi tarafından düşürüldüğünü aktaran Singh, "Hava savunma sistemimiz harika bir iş çıkardı. Yeni aldığımız S-400 sistemi gerçekten oyunun sonucunu değiştirdi" dedi.

Hindistan ordusundan Pakistan ile Mayıs ayında yaşanan çatışmalara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Hindistan'ın Bangalor şehrinde düzenlenen bir konferansta konuşan Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Amar Preet Singh, çatışmalarda 5'i savaş jeti olmak üzere Pakistan'a ait 6 askeri uçağı düşürdüklerini öne sürdü. Singh, "Düşürdüğümüz, doğrulanmış 5 savaş uçağı, bir de 300 kilometre mesafeden düşürülen büyük uçak var. Bu büyük uçak havadan erken ihbar ve kontrol uçağı (AEW&C) olabilir ve şimdiye kadar kaydedilmiş karadan havaya verdirilen en büyük zayiat" ifadelerini kullandı.

"Hava savunma sistemimiz harika bir iş çıkardı"

Pakistan uçaklarının çoğunun Hindistan'ın kullandığı Rus yapımı S-400 karadan havaya füze sistemi tarafından düşürüldüğünü aktaran Singh, "Hava savunma sistemimiz harika bir iş çıkardı. Yeni aldığımız S-400 sistemi gerçekten oyunun sonucunu değiştirdi. Bu sistemin menzili, Pakistan uçaklarının uzun menzilli bombalar gibi silahları kullanmasını engelledi. Çünkü sisteme nüfuz edemediler" şeklinde konuştu.

"Siyasi irade bizi özgür bıraktı"

Hindistan'ın yol açtığı büyük zararın Pakistan'ı ateşkese mecbur bıraktığını belirten Singh, "Başarının ana nedenlerinden biri siyasi iradenin varlığıydı. Bize çok net talimatlar verildi. Hiçbir kısıtlama getirilmedi. Müdahalenin boyutuna biz karar verdik. Planlama ve icrada tam özgürlüğümüz vardı. Saldırılarımızı verimli bir şekilde yürütmek için kademeli olarak planladık" diye konuştu. - YENİ DELHİ