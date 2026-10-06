Haberler

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda 12 denizcinin yaralandığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda Panama bayraklı MT On Peace gemisine düzenlenen saldırıda 11'i Hint olmak üzere 12 denizcinin yaralandığını duyurdu. Umman yetkililerinin yardımıyla tahliye edilen yaralı mürettebat, Khasab kentinde tedavi görüyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, bugün Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'nda Panama bayraklı MT On Peace adlı ticari gemiye düzenlenen saldırıda 11 Hint olmak üzere 12 denizcinin yaralandığını duyurdu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Hürmüz Boğazı'ndan geçen Umman açıklarındaki Panama bayraklı "MT On Peace" adlı ticari gemiye saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi. Gemide 17'si Hint olmak üzere toplam 19 mürettebat üyesi bulunduğu, 11'i Hint olmak üzere toplam 12 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Umman yetkililerinin yardımıyla, yaralanan mürettebat tahliye edildi ve Umman'ın Khasab kentinde tıbbi tedavi görüyorlar. Değerli destekleri için Umman yetkililerine teşekkür ederiz. Bölgede gemilere yönelik devam eden saldırılar Hindistan için derin bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Bölgedeki barış ve istikrar adına bu tür saldırıların derhal sonlandırılması çağrımızı yineliyoruz. Bölgedeki ticari gemilere, denizcilere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar sona ermeli ve uluslararası su yollarından seyrüsefer ve ticaret en kısa sürede yeniden sağlanmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Kılıçdaroğlu'ndan 'Fatma Betül Sayan Kaya' yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış

Kılıçdaroğlu'ndan bomba "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...

Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...
Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
Yeşilçam oyuncusu Özcan Tekgül'ün acı hikayesi: Şöhretten kimsesiz bir vedaya

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Cenazesi 3 gün morgda kaldı
Keban'da 'tatlı suların hayaleti' yakalandı! Dişlerine bakın

'Hayalet' yakalandı! Tüm şehir bu balığı konuşuyor
Messi, Arjantin formasıyla son kez sahada! Veda maçı yarın gece Monumental Stadı'nda

Son dansına çıkıyor! İşte tarihi

Sakarya'da babasıyla yürüyen genç kıza tanımadığı adamdan saldırı! Şüpheli gözaltında

Babasıyla yürüyen genç kıza saldırdı! Vatandaşlar müdahale etti
Bahçeli 5 yıllık formülü açıkladı: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP

Bahçeli 5 yıllık formülü verdi! İşte MHP için istediği rol