Hindistan'dan Pakistan'a Nükleer Silah Eleştirisi

Hindistan'dan Pakistan'a Nükleer Silah Eleştirisi
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Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Pakistan'ın nükleer silahlarını eleştirerek bu silahların IAEA'nın denetimine verilmesi gerektiğini savundu. Singh, Pakistan'ı 'sorumsuz bir ülke' olarak tanımladı.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Pakistan'ın nükleer silahlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Böylesine sorumsuz ve asi bir ülkenin elinde nükleer silahlar ne kadar güvenli? Pakistan'ın nükleer silahlarının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) denetimine verilmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Pakistan'ın nükleer silahlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İslamabad yönetimini asi bir ülke olarak tanımlayan Singh, "Böylesine sorumsuz bir ülkenin elinde nükleer silahlar ne kadar güvenli? Pakistan'ın nükleer silahlarının IAEA'nın denetimine verilmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Pakistan yönetiminden Hindistan Savunma Bakanı Singh'in açıklamalarına yanıt gelmedi.

Hindistan Sindoor Operasyonu'nu başlatmıştı

22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi Hindistan-Pakistan arasında gerilimi artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan'a yönelik "Sindoor Operasyonu"nu başlatarak "terör altyapısını" hedef aldığını açıklamıştı. İki ülke arasında başlayan askeri çatışmalarda can kayıpları yaşanmıştı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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