Hindistan'da Kadınlara Yönelik Şiddet Olayları Parlamentoda Görüşülecek

Hindistan'da Manipur eyaletinde artan kadınlara yönelik şiddet olayları, milletvekillerinin talebiyle parlamentoda görüşülecek. Muhalif milletvekili Ranjeet Ranja'nın sunduğu öneri, muhalefet partilerinin desteğini alırken, ayrıca mecliste protesto eylemi düzenlenecek. Manipur'da yaşanan toplu tecavüz olaylarına ilişkin polis soruşturma başlatmış ve 5 kişiyi gözaltına almıştı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Manipur Eyalet Başbakanı N. Biren Singh, olaylara sert tepki göstermişti. Manipur'da şiddet olayları devam ederken, gösteriler nedeniyle yaklaşık 130 kişi hayatını kaybetmiş ve 60 bin kişi yerinden edilmiştir.

Hindistan'da bazı milletvekilleri, 2 kadına toplu tecavüz videolarının ortaya çıktığı Manipur eyaletinde son zamanlarda artan kadınlara yönelik şiddet olaylarının parlamentoda görüşülmesini talep etti.

ANI News'in haberine göre, muhalif Kongre Partisi Milletvekili Ranjeet Ranja, parlamentoda konuşulması için "Manipur Eyalet Hükümetinin sorunları çözme ve barışı sağlamak konusundaki süregelen başarısızlığı ve kadınlara yönelik şiddet olayları" başlıklı bir öneri sundu.

Öneri, çok sayıda muhalif milletvekilinin desteğini alırken, muhalefet partilerinin oluşturduğu ittifak, bugün ayrıca söz konusu olaylar hakkında mecliste protesto eylemi düzenleyecek.

Ne olmuştu?

Manipur eyaletinde çete üyelerinin, Kuki-Zo etnik grubuna mensup olduğu tespit edilen iki kadını sürükleyip toplu tecavüz ettikleri görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu.

Polis, olayın 4 Mayıs'ta gerçekleştiğini ve o tarihlerde Thoubal bölgesinden bir kaçırma ve toplu tecavüz olayının ihbar edildiğini açıklamıştı.

Videonun gündeme gelmesinin ardından polis, konuya ilişkin toplu tecavüz dosyası açmış ve 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada, olayın "Hindistan'ı utandırdığını" dile getirerek, "Manipur'un evlatlarına olanlar asla affedilemez." ifadesini kullanmıştı.

Manipur Eyalet Başbakanı N. Biren Singh de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "idam cezasının göz önünde bulundurulacağını" söylemişti.

Manipur'da şiddet olayları devam ediyor

Öte yandan eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle bölgedeki gösterileri devam ediyor.

Nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu grupların duruma karşı tutum göstermesi, şiddet olaylarına yol açıyor.

Gösteriler 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olaylarına sahne oluyor. Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği Manipur'daki şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 130 kişi hayatını kaybederken, 60 bin kişi yerlerinden edildi.