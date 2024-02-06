Üye Girişi
Haberler

Hilmi Türkmen'den 6 Şubat depreminin yıl dönümünde skandal afiş

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

50 binin üzerinde insanımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ilçede bazı noktalara asmış olduğu "CHP'nin 'hayır' oyuna rağmen mahallemize ilave 1 kat imar getirdik" yazılı pankart hem ilçe halkının hem de sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve on binlerce canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depreminin üzerinden tam bir yıl geçti. Ülke olarak yaralarımızı sarmaya çalıştığımız bu süreçte uzmanlardan olası İstanbul depremi için her gün yeni bir uyarı geliyor. Hal böyleyken Üsküdar'da belediye başkanının adıyla asılan bir afiş sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"CHP'NİN 'HAYIR' OYUNA RAĞMEN..."

İki dönemdir Üsküdar Belediye Başkanlığı yapan ve bir dönem daha aday gösterilen Hilmi Türkmen, Mimar Sinan Mahallesi'ne +1 kat imar verdiklerini "Sevgili Mimar Sinanlılar CHP'nin 'hayır' oyuna rağmen mahallemize ilave 1 kat imar getirdik" yazılı pankartla duyurdu.

Hilmi Türkmen'den 6 Şubat depreminin yıl dönümünde tepki çeken afiş

"YANINDA DA TABUT HEDİYE ETSİN"

Kısa sürede büyük yankı uyandıran pankartla ilgili "Olası İstanbul depremi yakınken artı bir kat getirdik demek", "Deprem olduğu zaman yıkılan binalarda sorumlusun demek ki", "Evlerin hepsi yerle bir olduğunda kullanılacak fotoğraf olur muhtemelen", "Yanında da tabut hediye etsin", "Bu beton sevdası başınızı yiyecek bir gün" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Üsküdar Belediyesi Hilmi Türkmen Politika Güncel Haberler

1000

Yorumlar (3)

veli İdi:

Bak yemin ederim bu adamlar özel seçilmiş zekada insanlar. 2 gün sonra açıklama yapar; yanlış anlaşıldım,sözlerim çarpıtıldı,bayrak inmez ezan dinmez…..

60
8
yanıtYanıtla
haksız mıyım:

eğer teknik olarak mümkünse neden verilmesin? bir kat diyor, 10 kat demiyor. araştırır uzmanları bakarlar statiği, zemini bilmem nesi sağlam , bir kat daha çıkılabilir, vatandaşa yardımcı olunur o da bir kat daha çıkar. herşeye istemezükkkk demeden önce keşke düşünse şu az basan kafalarınız

14
21
yanıtYanıtla
Tamer Çakır:

hiç sorun değil hangi partiden olursa olsun hepiniz aynısınız yok aslında birbirinizden farkınız

8
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title