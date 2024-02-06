Hilmi Türkmen'den 6 Şubat depreminin yıl dönümünde skandal afiş

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve on binlerce canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depreminin üzerinden tam bir yıl geçti. Ülke olarak yaralarımızı sarmaya çalıştığımız bu süreçte uzmanlardan olası İstanbul depremi için her gün yeni bir uyarı geliyor. Hal böyleyken Üsküdar'da belediye başkanının adıyla asılan bir afiş sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"CHP'NİN 'HAYIR' OYUNA RAĞMEN..."

İki dönemdir Üsküdar Belediye Başkanlığı yapan ve bir dönem daha aday gösterilen Hilmi Türkmen, Mimar Sinan Mahallesi'ne +1 kat imar verdiklerini "Sevgili Mimar Sinanlılar CHP'nin 'hayır' oyuna rağmen mahallemize ilave 1 kat imar getirdik" yazılı pankartla duyurdu.

"YANINDA DA TABUT HEDİYE ETSİN"

Kısa sürede büyük yankı uyandıran pankartla ilgili "Olası İstanbul depremi yakınken artı bir kat getirdik demek", "Deprem olduğu zaman yıkılan binalarda sorumlusun demek ki", "Evlerin hepsi yerle bir olduğunda kullanılacak fotoğraf olur muhtemelen", "Yanında da tabut hediye etsin", "Bu beton sevdası başınızı yiyecek bir gün" şeklinde yorumlar yapıldı.