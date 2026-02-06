Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

ABD siyasetinde tansiyonu yükselten mesaj, Hillary Clinton'ın sosyal medya hesabından yaptığı net ve meydan okuyan paylaşımla geldi. Clinton, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı James Comer'a seslenerek, "Oyunları bırakalım. Bu kavgayı istiyorsan, gel kamuoyunun önünde yapalım. Şeffaflıktan söz etmeyi seviyorsun; kameralı bir açık oturumdan daha şeffaf ne olabilir?" ifadelerini kullandı. Clinton, "Orada olacağız" diyerek olası bir duruşmaya açık davet yaptı.

Bu çıkış, Cumhuriyetçilerin hem Hillary Clinton'ı hem de eski Başkan Bill Clinton'ı, Jeffrey Epstein dosyaları ve geçmiş bağlantılar üzerinden yeniden gündeme taşıdığı bir dönemde geldi. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, Clinton çiftinin Epstein ile ilişkileri konusunda daha önce verdikleri ifadelerin yetersiz olduğunu savunuyor. James Comer başkanlığındaki komite, Clinton'ların kapalı oturumda ifade vermesini isterken, Hillary Clinton bu talebi açıkça reddederek sürecin kamuoyuna açık yürütülmesini talep etti.

Dış basında yer alan analizlerde, Clinton'ın bu çıkışının yalnızca bir savunma refleksi olmadığı, aynı zamanda Cumhuriyetçilerin "kapalı kapılar ardında siyasi şov yaptığı" eleştirisini boşa düşürmeyi amaçladığı yorumu öne çıkıyor. ABD medyası, Hillary Clinton'ın özellikle "şeffaflık" vurgusunu öne çıkararak, Comer ve komitenin olası bir geri adım atmasını ya da açık duruşma talebini reddetmesi halinde siyasi baskı altına girmesini hedeflediğini aktarıyor.

Clintonların Epstein davasının ulusal televizyonda tüm kamuoyu tarafından izlenmesi için resmi olarak talepte bulunmalarının ardından Cumhuriyetçi Parti şu anda karışıklık içinde. Cumhuriyetçiler duruşmanın kamuoyuna açıklanmaması için perde arkasında yoğun bir şekilde çalışıyor.

Analistlere göre bu restleşme, yalnızca Clinton'ların ifade verip vermemesi meselesi değil; yaklaşan seçim sürecinde Epstein dosyası üzerinden yürütülen siyasi hesaplaşmanın yeni bir perdesi olarak görülüyor. Hillary Clinton'ın açık duruşma çağrısı kabul edilirse, ABD Kongresi'nde son yılların en çok izlenen ve en sert siyasi hesaplaşmalarından birinin yaşanabileceği yorumları yapılıyor.