Haberler

Hikmet Çetin ve Feti Yıldız TBMM'de Bir Araya Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile yaklaşık 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldız, görüşmenin içeriği hakkında güncel siyaset ve hal hatır sormanın da yer aldığını belirtti.

ESKİ TBMM Başkanı Hikmet Çetin, TBMM'de MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i, Meclis'teki odasında ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. Çetin, MHP'li Yıldız'ı kapıya çıkarak uğurladı. MHP'li Yıldız, çıkışta basın mensuplarının görüşmenin içeriğine ilişkin sorusu üzerine, "Güncel siyaset de var, hal hatır sorma da var. Genel bir görüşme yaptık" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı

Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu

Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.