Hikmet Çetin ve Feti Yıldız TBMM'de Bir Araya Geldi

ESKİ TBMM Başkanı Hikmet Çetin, TBMM'de MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i, Meclis'teki odasında ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. Çetin, MHP'li Yıldız'ı kapıya çıkarak uğurladı. MHP'li Yıldız, çıkışta basın mensuplarının görüşmenin içeriğine ilişkin sorusu üzerine, "Güncel siyaset de var, hal hatır sorma da var. Genel bir görüşme yaptık" dedi.

Haber: ANKARA,