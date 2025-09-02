Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Eski TBMM Başkanı ve eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Hikmet Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Eski CHP Genel Başkanı Çetin, MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, MHP'nin resmi sosyal medya hesabından fotoğraflı bir şekilde paylaşıldı. Paylaşımda, görüşmenin MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapıldığı ve yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi. Aynı zamanda, Bahçeli'nin Çetin'i samimi bir şekilde uğurladığı ifadeleri kullanıldı. - ANKARA