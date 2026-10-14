Herzog, Bakü'de Aliyev ile görüştü, Azerbaycan'ı CICA başkanlığı için tebrik etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkent Bakü'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Herzog, buradaki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail Cumhurbaşkanı, Azerbaycan'ı CICA başkanlığı dolayısıyla tebrik etti. Herzog, Azerbaycan'ın 2026-2028 yıllarında da bu kuruma başkanlık etmeye devam etmesini ülkeye duyulan yüksek güvenin göstergesi olarak değerlendirerek, bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Görüşmede Herzog, Azerbaycan'ın başkanlığı döneminde CICA çerçevesinde pratik iş birliğinin genişletilmesi ve güven artırıcı önlemlerin güçlendirilmesi yönünde yürütülen çalışmaları takdirle karşıladığını ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, Azerbaycan'ın başkanlığına ilişkin açıklamaları nedeniyle Herzog'a teşekkür etti. Aliyev, Azerbaycan'ın başkan ülke olarak CICA üyesi devletler arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve pratik iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Görüşmede, Azerbaycan ile İsrail arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel gündemde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı