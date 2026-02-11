Herkes yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu görüntülerini paylaşıyor
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden affını isteyen Ali Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı olarak atandı. Çiftçi'nin geçtiğimiz yıl Umre'ye gönderdiği Asiye Nine ile görüntüleri yeniden gündeme geldi.
- Mustafa Çiftçi, Erzurum Valisi iken Asiye Nine adlı yaşlı bir kadını komşusuyla birlikte Umre'ye gönderdi.
- Mustafa Çiftçi, daha sonra vefat eden Asiye Nine'nin cenazesine katıldı ve ailesiyle ilgilendi.
- Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.
UMRE GÖRÜNTÜLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Mustafa Çiftçi'nin valiliği döneminde yaşanan bir olay, atama sonrası sosyal medyada yeniden paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl Asiye Nine olarak bilinen yaşlı bir kadını komşusuyla birlikte Umre'ye gönderen Çiftçi'nin, daha sonra vefat eden Asiye Nine'nin cenazesine katıldığı anlar duygulandırdı.
ASİYE NİNE'NİN DUALARI DUYGULANDIRDI
Görüntülerde Asiye Nine'nin Mustafa Çiftçi'ye ettiği dualar ve teşekkür sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Daha sonra vefat eden Asiye Nine'nin cenazesine katılan Çiftçi'nin aileyle yakından ilgilendiği anlar da paylaşımlarda öne çıktı.