Herkes yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu görüntülerini paylaşıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevinden affını istedi. Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.

UMRE GÖRÜNTÜLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Mustafa Çiftçi'nin valiliği döneminde yaşanan bir olay, atama sonrası sosyal medyada yeniden paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl Asiye Nine olarak bilinen yaşlı bir kadını komşusuyla birlikte Umre'ye gönderen Çiftçi'nin, daha sonra vefat eden Asiye Nine'nin cenazesine katıldığı anlar duygulandırdı.

ASİYE NİNE'NİN DUALARI DUYGULANDIRDI

Görüntülerde Asiye Nine'nin Mustafa Çiftçi'ye ettiği dualar ve teşekkür sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Daha sonra vefat eden Asiye Nine'nin cenazesine katılan Çiftçi'nin aileyle yakından ilgilendiği anlar da paylaşımlarda öne çıktı.