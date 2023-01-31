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Tesadüf mü, mesaj mı? Herkes parti grubunda konuşan Bahçeli'nin ceketine odaklandı

Politika Haberleri

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısına konuştu. Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla tercih ettiği ve 'kazandıran ceket' olarak tanımlanan kareli ceket giymesi dikkat çekti. MHP liderinin tarzı sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin giydiği ceket dikkatlerden kaçmadı.

'KAZANDIRAN CEKET' TARZI GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla giydiği ve 'kazandıran ceket' olarak nitelendirilen ceketle partililerin karşısına çıkan Bahçeli'nin tarzı sosyal medyada da gündem oldu. Bahçeli'nin toplantıda değindiği konular kadar ses getiren ceketi, kullanıcıların yorumlarında da kendine yer buldu.

İşte o yorumlardan bazıları:

Herkes parti grubunda konuşan Bahçeli'nin ceketine odaklandı

Herkes parti grubunda konuşan Bahçeli'nin ceketine odaklandı

Herkes parti grubunda konuşan Bahçeli'nin ceketine odaklandı

ERDOĞAN'LA MEŞHUR OLDU

Mart 2014 tarihinden itibaren seçim günleri oy kullanmaya giderken ekose desenli ceket tercih eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçimi dikkat çekmişti. Erdoğan'ın bu tercihi sonrası 'kazandıran ceket' tanımı dilden dile dolaşmıştı. Erdoğan gibi zaman zaman bazı siyasetçi ve ünlü isimler de ekose ceketle kameralar önüne çıkıyor.

Herkes parti grubunda konuşan Bahçeli'nin ceketine odaklandı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

İsmail Kabadayı:

De get bayburt markası :)

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