Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Yeni Komiser Atandı
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Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan komiser İbrahim Toprak, görevine başladı. Toprak, ilçede asayiş ve trafik hizmetleri başta olmak üzere kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması için tedbirler alacaklarını belirtti. Hukukun üstünlüğü ve insan haklarına önem veren Toprak, ilçenin huzur ve güven ortamına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürecek.
Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan komiser İbrahim Toprak, görevine başladı.
Toprak, AA muhabirine, ilçede başta asayiş ve trafik hizmetleri olmak üzere kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli tedbirler alacaklarını söyledi.
Görevlerini yerine getirirken temel ilkelerinin hukukun üstünlüğü ve insan hakları olacağını aktaran Toprak, "İlçemizin huzur ve güven ortamına katkı sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımız devam edecektir." dedi.