Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Yeni Komiser Atandı

Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan komiser İbrahim Toprak, görevine başladı. Toprak, ilçede asayiş ve trafik hizmetleri başta olmak üzere kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması için tedbirler alacaklarını belirtti. Hukukun üstünlüğü ve insan haklarına önem veren Toprak, ilçenin huzur ve güven ortamına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürecek.