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Hegseth, Pentagon'da J5 Başkanı Korgeneral Sylvia'yı görevden aldı

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanlığı Strateji, Planlar ve Politika (J5) Başkanı Korgeneral Brett G. Sylvia’yı görevden aldı. Görevden alınma nedeni bilinmezken Sylvia, Hegseth döneminde bu makamdan uzaklaştırılan ikinci general oldu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Korgeneral Brett G. Sylvia'yı Genelkurmay Başkanlığı Strateji, Planlar ve Politika (J5) Başkanlığı görevinden aldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da görevli üst düzey askeri planlamacıyı görevden aldı. Adı açıklanmayan ABD'li yetkili, Hegseth'in ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlemeyi değerlendirdiği bir dönemde Korgeneral Brett G. Sylvia'yı Genelkurmay Başkanlığı Strateji, Planlar ve Politika (J5) Başkanlığı görevinden aldığını aktardı.

Neden görevden alındığı bilinmeyen Sylvia, Hegseth döneminde askeri çevrelerde "J5" olarak bilinen bu makamdan uzaklaştırılan ikinci general oldu. Selefi Korgeneral Joseph McGee de Ekim 2025'te emekliliğe zorlanmıştı.

Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanlığı ve Müşterek Kuvvet olarak Korgeneral Brett Sylvia ve ailesine, ulusumuza verdikleri 32 yıllık üstün hizmetlerden ötürü en derin şükranlarımızı sunar, kendisine ve ailesine en iyi dileklerimizi iletiriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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