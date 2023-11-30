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HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Van'a uçak inmiyor, gençlerimizi bilerek göçertiyorlar

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HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da, Türkiye'nin Van'dan daha küçük olan illerine, günde 10-12 uçak seferi yapılırken, Vanlı yoldaşlarımızın kentine uçak inmiyor. Niye, Kürt mağdur olsun, Kürt işini görmesin, diye. Gençlerimizi bilerek göçertiyorlar. Merak etmeyin halkımız kentine de, iradesine de sahip çıkacak dedi.

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da,  "Türkiye'nin Van'dan daha küçük olan illerine, günde 10-12 uçak seferi yapılırken, Vanlı yoldaşlarımızın kentine uçak inmiyor. Niye, Kürt mağdur olsun, Kürt işini görmesin, diye. Gençlerimizi bilerek göçertiyorlar. Merak etmeyin halkımız kentine de, iradesine de sahip çıkacak" dedi.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, beraberindeki Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Van milletvekilleri Gülderen Varlı, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Zülküf Uçar ve Mahmut Dindar ile parti otobüsüyle Van'a geldi. Bakırhan, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Musa Anter Parkı'nda kendisini karşılamaya gelenlere hitap etti.

HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan, "Kayyum atayanlara diyorum ki; Van'ın iradesini tanımayana Van halkı da onları hiç tanımaz. Bu iradeyi tanımayana halkımız önümüzdeki yerel seçimlerde en büyük cevabı verecek. Siz halkın iradesini tanımıyorsanız, biz de kayyumları hiç tanımayız. Van Büyükşehir olmak üzere toplamda 9 belediyemize kayyum atadılar. Kayyum eşitir kadın karşıtı, Kürt karşıtı demek ve yolsuzluk demektir. Van'da da, Kars'ta da, Siirt'te de, Batman'da da bu böyledir. Dolayısıyla ben eminim ki; gerekli olan cevabı yerel seçimlerde vereceğiz. Tekrar Van'da 10 belediye değil, 13 belediyenin tamamını kazanacağımıza söz veriyor musunuz'Bu konuda halkımıza güveniyorum" dedi.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Van'daki uçak seferleriyle ilgili de konuşan Bakırhan,"Türkiye'nin Van'dan daha küçük olan illerine, günde 10-12 uçak seferi yapılırken, Vanlı yoldaşlarımızın kentine uçak inmiyor. Niye, Kürt mağdur olsun, Kürt işini görmesin?  Gençlerimizi bilerek göçertiyorlar. İstiyorlar ki; Van coğrafyası Kürtsüzleşsin, davasına sahip çıkan kimse kalmasın. Biz de diyoruz ki; sizin yaptığınız bu politikaların tamamı önümüzdeki dönem boşa çıkacaktır, halkımız kentine de, siyasi iradesine de sahip çıkacaktır" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Bakırhan, beraberindeki milletvekilleri ile birlikte kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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