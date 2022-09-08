"HDP'ye bakanlık" polemiği Millet İttifakı'nı bölüyor mu? Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamaları siyaset gündemine bomba gibi düştü. İYİ Parti'den art arda tepkiler gelirken Meral Akşener ise net olarak "HDP ile aynı masada olmayız" dedi. Bu gelişmelerin Millet İttifakı'nda bir çatırdama meydana getirdiği öne sürüldü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise dün söylentilere noktayı koyarcasına "Huzurlu bir Türkiye için çalışıyoruz. 6 lideriz orada. Biz ayrışmayacağız, bazılarının inadına karşı birlikte olacağız" dedi.

Millet İttifakı'nda CHP' İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" şeklindeki sözleriyle başlayan tartışma devam ediyor.

İYİ PARTİ'DEN ART ARDA TEPKİLER GELDİ

İlk olarak İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Biz böyle bir şeye asla razı olmayız. PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz" sözleriyle Tekin'e tepki gösterdi. İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık ise CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine tepki göstererek partisinin il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise konuya ilişkin açıklamasında "Sayın Gürsel Tekin çok tecrübeli kilit taşlarından birisidir. Böyle bir cümle kurduğuna göre, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir. Şimdi biz o masada İYİ Parti olarak hiçbir partinin başka siyasi partilerle nasıl ilişkiler kuracağına dair nasıl ilişkiler kuracağına dair dayatmaya girmedik. İlişki de demeyelim iletişim diyelim, herhangi bir dayatmada bulunmadık. Bu ilişkilere saygı duyduk. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimize herkes saygı duymak zorunda." dedi.

İTTİFAK ÇATIRDIYOR MU?

Bu tepkiler 6'lı masa ve Millet İttifakı'nda bir çatırdama olduğu söylentilerini de gün yüzüne çıkardı. Tekin'e CHP içinden de tepkiler gelirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu ise net bir açıklama yapmaktan kaçınıp 6'lı masa olarak kararları liderlerin alacağını belirtti.

"İNADINA BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Dün Ankara'da esnaf ziyareti yapan Kılıçdaroğlu, bu söylentilere nokta koymak istercesine konuştu. CHP lideri, "Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamadan, bu ülkede herkesin 85 milyon insanın huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken Millet İttifakı olarak yapıyoruz, 6 lideriz orada. Hepimiz bu ülkede barış, huzur istiyoruz. Ayrışmayı değil, kavgayı değil; tam tersine beraber olmayı, güçlü olmayı istiyoruz. Bizi ayırmak isteyenler, bölmek isteyenler başkaları; ama biz ayrışmayacağız, biz bazılarının inadına karşı birlikte beraber olacağız, kucaklaşacağız. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Kardeş kardeşi sorgulamaya başladı. Yetmiyor mu daha bu? Niye kucaklaşmıyoruz? Niye helalleşmiyoruz? İlla kavga mı edelim yani birileri, elin oğlu avucunu ovuştursun? Kavganın zamanı değil şimdi birlikte olmanın zamanı" ifadelerini kullandı.