HDP Önünde Oturma Eylemi Yapan Annelerden Bir Aile Daha Evladına Kavuştu

1) BAKAN YERLİKAYA'NIN DUYURDUĞU 46'NCI BULUŞMA, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE UMUT OLDU

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması amacıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelerden N.Ç.'nin güvenlik güçlerine teslim olan kızı H.Ç.'ye kavuştuğu ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 46'ncı buluşma diğer ailelerin umutlarını artırdı. 2015'te 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, "Her bir evladımız güvenlik güçlerine teslim olduğu zaman sanki bizim evlatlarımız gelmiş gibi seviniyoruz. Darısı bizim evlatlarımızın başına" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması amacıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelerden N.Ç.'nin, 2 Mart 2015'te kaçırılan ve kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızı H.Ç.'ye kavuştuğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, buluşma anının görüntüsünün de olduğu paylaşımında, "Diyarbakır annelerinin çığlıkları yankılanmaya devam ediyor. Bir örgüt mensubu daha bölücü terör örgütünden kaçarak teslim oldu, annesiyle buluştu. Diyarbakır annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1462'nci gününde, terör örgütü mensubu H.Ç. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Milletimizin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'GÜN GEÇTİKÇE UMUTLARIMIZ ARTIYOR'

Bu buluşma HDP önünde evlat nöbetini sürdüren diğer ailelerin umutlarını artırdı. 2015'te 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, gün geçtikçe umutlarının arttığını belirterek, "Kararlı bir şekilde mücadelemiz devam ediyor. Gün geçtikçe burada evlatlarımız için daha da umudumuz artıyor. 46'ncı ailemiz evladına kavuştu. Allah razı olsun devletimizden. Devletimiz bir kez daha büyüklüğünü göstererek, bir anneyi daha evladına kavuşturdu. Hepimiz sevinçliyiz. Her bir evladımız güvenlik güçlerine teslim olduğu zaman sanki bizim evlatlarımız gelmiş gibi seviniyoruz. O anne bizimle birlikte büyük bir mücadele verdi. Bu mücadelede de hakkı olan evladına kavuştu. Hepimiz umutluyuz. Darısı bizim evlatlarımızın başına. Biz evlatlarımızı nerede kaybetmişsek, orada arıyoruz. Devletimiz zaten terörle büyük bir mücadele veriyor. Biz de terör örgütü PKK'nın uzantılarıyla burada 5 yıldır mücadele veriyoruz" dedi.

'KİMİN EVLADI GELİRSE, HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK OLUYOR'

Eyleme başladıklarından bu yana feryatlarını tüm dünyanın duyduğunu ifade eden Aydın, "Bir tek HDP duymadı. Bazen bize 'HDP önünde neden oturuyorsunuz?' diye soruyorlar. Bizim evlatlarımız HDP'den içeri girdi, bir daha da çıkmadı. HDP'nin bir kapısı Meclis'e, bir kapısı da Kandil'e açılıyor. HDP olmasa, PKK da olmazdı. Biz evlatlarımızı sonuna kadar burada arayacağız, evlatlarımızı almadan asla buradan kalkmayacağız. Zaman zaman bizi yıldırmak istediler. Burada oturmamamız için bizi tehdit de ettiler. Ama biz yılmadık, 'evlatlarımızı istiyoruz' dedik. Görüyorsunuz, HDP pes ederek yaklaşık 1,5 yıldır buradan kepenk kapatarak kaçtı. 'Kürtler için mücadele ediyoruz' diyorlardı, hiç de öyle bir şey yoktur. Kürtler için büyük mücadele eden devletimizdir, Sayın Cumhurbaşkanımızdır, İçişleri Bakanımızdır. Evlatlarımız bizi görüp duyuyorlarsa; gelin oğlum, gelin güvenlik güçlerimizin şefkatli kollarına teslim olun. Bakın sizin için gece gündüz burada ne mücadeleler veriyoruz. Sizi orada korkutup 'devlet size işkence eder', 'devlet sizi cezaevine atar' diyorlar, kesinlikle öyle bir şey yoktur. İşkencenin en büyüğü PKK'da vardır. Gelin teslim olun, artık bu hasretlik bitsin. Biz de sonuna kadar evlat mücadelemize kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Annenin sevinci, bizim de sevincimizdir. O burada büyük mücadeleler verdi. Onun halinden en iyi biz anlıyoruz. Bizim halimizden de o anlardı. Hepimiz için büyük bir umut doğdu. İnşallah biz de bir an önce evlatlarımıza kavuşuruz. Sanki bizim evladımız gelmiş gibi oldu. Kimin evladı gelirse, hepimiz için büyük bir mutluluk oluyor. Güvenlik güçlerimize de buradan selam gönderiyoruz, Allah onları başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.