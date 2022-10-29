HDP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için teklif götüreceği isim kulislere yansıdı

2023 seçimlerinin ilk turunda kendi adayını çıkarma kararı alan Halkların Demokratik Partisi, aday belirleme çalışmalarına başladı. HDP'de Rıza Türmen'in ardından Ahmet Türk'ün isminin de Cumhurbaşkanı adaylığı için sıkı bir şekilde dillendirilmeye başlandığı iddia edildi. Hatta kulislerde dolaşan bilgiye göre HDP, Ahmet Türk'e Cumhurbaşkanı adaylığı için teklif götürmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin dört gözle beklediği 2023 seçimlerinde nasıl bir yol izleyeceği en çok merak edilen partilerin başında HDP geliyor. Daha önce altılı masaya "Şartlarımız var, oturup konuşulur" göndermesinde bulunan HDP, son adımlarıyla birlikte birinci tur için iyice tarafını belli etmeye başladı. Önce yeni bir ittifaka dahil olan HDP, daha sonrasında birinci turda aday çıkaracağını ilan etti.

GRUP TOPLANTISINDAN DUYURDU

Geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, parti olarak kendi Cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklarını ve aday belirlemek için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

RIZA TÜRMEN İSMİ ORTAYA ATILMIŞTI

HDP'den geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı adaylığı için Rıza Türmen isminin kulislere sızmasının ardından şimdi de yeni bir isim gündeme geldi. Kulislerde yer alan bilgiye göre HDP'nin eski milletvekili Ahmet Türk'e Cumhurbaşkanı adaylığı için teklif götürmeye hazırlandığı öne sürüldü.

"TERCİHİMİZ KILIÇDAROĞLU'NDAN YANA"

Ahmet Türk, geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı hakkında, "Tercihimiz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana" sözlerini kullanması nedeniyle gündeme gelmişti.