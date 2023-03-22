HDP'nin 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti ile gireceği kesinleşti

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) içinde bulunduğu Emek ve özgürlük ittifakı, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıkladı. İttifakın bugün paylaştığı deklarasyonda "Tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz" denildi.

"YEŞİL SOL PARTİ İLE SEÇİME GİRECEĞİZ"

Bu açıklamanın yankıları sürerken Halk TV ekranlarında yayınlanan 'Lider Masası' programına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'nin kapatılma ihtimaline karşı 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceklerini belirterek "Bundan sonra parlamentoda nasıl bir yol izleyeceğimiz sık sık soruluyor. Kapatma davası var. Bu iktidarın bilinçli bir stratejisidir. Dava açıldığı zamanda bu değerlendirmeyi yaptık. Bu dava seçim dönemine sarkıtılır. Binde bir ihtimal bile olsa kapatma riskinin olduğu bir sürece biz kendimiz girmeyiz. Bunu parti meselesi olarak düşünmeyin. Tarihin en kritik seçimine giriyor. Seçim süreci çok mühim. Bu iktidar değiştiğinde demokratik dönüşüm yakalanabilmesi için biz ittifaklarımızla en büyük güvence olduğumuza inanıyoruz. Böyle bir güçten yoksun bırakma hakkımız, şansımız yok. Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz" dedi.