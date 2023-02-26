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HDP'li Pervin Buldan'dan Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesi sonrası dikkat çeken paylaşım

Politika Haberleri

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP lideri Bahçeli'nin Beşiktaş kulübü üyeliğinden istifa etmesi sonrası sosyal medya hesabından "Ben Beşiktaşlıyım…" paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe-Konyaspor maçında yükselen 'Hükümet istifa' tezahüratlarından sonra MHP lideri Devlet Bahçeli, tüm kulüp başkanlarına müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması konusunda acil çağrısında bulundu.

BAHÇELİ, BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI ÜYELİKTEN İSTİFA ETTİ

Beşiktaş-Antalyaspor maçında da benzer olaylar yaşanması sonrası Bahçeli, taraftarı olduğu Beşiktaş kulübü üyeliğinden istifa etti.

PERVİN BULDAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bahçeli'nin ses getiren çıkışı ve istifa kararının ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben Beşiktaşlıyım…" ifadelerini kullandı.

HDP'li Pervin Buldan'dan Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesi sonrası dikkat çeken paylaşım

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Pervin Buldan Politika Güncel Haberler

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