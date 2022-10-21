HDP'li Paylan: '2023 bütçesi faizin bütçesidir'

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 2023 yılı bütçesinin, "faizin bütçesi" olduğunu savundu.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni sunacağını anımsattı.

Oktay'ın, 2023 bütçesinin, atılım bütçesi olacağını söyleyeceğini ileri süren Paylan, 2023 yılı bütçesinin, iktidarın önceki bütçelerinde olduğu gibi "sarayın, yandaşın, faizin bütçesi" olacağını iddia etti.

İktidarın "faize karşıyız" diyerek zorla faizi düşürmeye çalıştığını öne süren Paylan, "2023 yılı bütçesinin altında bir saatli bomba var. 2022 yılı bütçesinde doları 9 lira 80 kuruş öngörmüşlerdi, daha bütçeyi görüşürken dolar 12-13 liraya çıkmıştı ve bütçe çökmüştü. Şimdi de doları 22 lira olarak öngörüyorlar dolar daha biz bütçeyi görüşürken muhtemelen 22 lirayı aşacak ve bütçe yeniden çökecek." görüşünü savundu.