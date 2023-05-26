HDP'li Buldan, Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokolü tanımadı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alması sonrasında gözler, Kılıçdaroğlu'na ilk turdan beri destek veren HDP kanadına çevrildi. Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokolü tanımadıklarını belirten HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Özdağ'ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Esas olan Kılıçdaroğlu'nun daha önce vermiş olduğu sözlerdir. Elbette muhalefet de sütten çıkmış değil ama Kılıçdaroğlu'nun yanında kalıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı seçimleri 2. turunda Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu. İki isim arasında bir de protokol imzalandı. 14 Mayısta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turunda Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP-Yeşil Sol Partisi'nin ise bu noktada nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

"ERDOĞAN ASLA SEÇENEK DEĞİLDİR"

Dün partiler adına bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Hedef ayrımcılıktan arınmış, halkların yönetime katılabildiği, özgür, demokratik ve adaletli bir rejim inşa etmektir. Bu yüzden Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir ve tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir" dedi. Bu açıklama HDP'nin gönüllü olmasa da Kılıçdaroğlu'na destek verecekleri şeklinde yorumlandı.

ÖZDAĞ'IN IRKÇI VE FAŞİST SÖYLEMLERİNE TAKILMIYORUZ"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bugünse eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Yeşil Sol Parti'den seçilen milletvekilleri ile Diyarbakır'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Buldan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile protokol imzalayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın daha önce partilerine yönelik söylemlerine dikkat çekerek, "Ben Ümit Özdağ'ın da, Sinan Oğan'ın da iki ittifak arasında ve iki ittifak içerisine girerek birçok oyunu bozmak adına böyle bir hamle gerçekleştirdiğini ifade etmek istiyorum. O yüzden biz Ümit Özdağ'ın ne dediğine bakmıyoruz. Ümit Özdağ'ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz." dedi.

"ESAS OLAN KILIÇDAROĞLU'NUN DAHA ÖNCE VERDİĞİ SÖZLERDİR"

Buldan açıklamalarına şöyle devam etti: "Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun topluma vermiş olduğu sözlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce yapmış olduğu açıklamalardır. İkinci turda kazanabilmek için Ümit Özdağ ile bir protokol imzalamış olabilirler. Ama bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce topluma yapmış olduğu açıklamalar, vermiş olduğu sözlerdir. Bu kayyum meselesiyle ilgili, hem Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümüne dair söylemleri hem de Türkiye'nin geleceği açısından demokratikleşme yönünde atılacak adımlara dair söylemleridir. Biz bunu esas alırız ve biz buna bakarız. O yüzden Ümit Özdağ son günlerde ırkçı, faşist söylemleri çok yaygın bir şekilde kullanıyor. Kürt halkına düşmanlığı bir kez daha ortaya koyuyor. Kürt halkı üzerinden bazı oyunları oynamaya çalışıyor. Ama biz bu oyunlara asla ve asla gelmeyeceğiz. Bizim esas meselemiz demokratikleşme meselesidir. Esas meselemiz Türkiye'nin geleceğidir. Türkiye'nin demokratikleşmesidir. O yüzden de ırkçı söylemlerin, faşist söylemlerin bizim açımızdan herhangi bir bağlayıcı tarafı da yoktur.

"ELBETTE MUHALEFET DE SÜTTEN ÇIKMIŞ DEĞİL"

Seçimlere çok fazla takılmamak lazım. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı gelir? Bizim mücadelemiz aynı olacak. 40 yıldır yürüttüğümüz mücadelenin devamıdır. Tabii ki Kürt halkı büyük bedeller ödedi. Kürt halkı faşizmden yana, faşizmi bu ülkeye taşıyanların yanına yer alması mümkün değil. Kayyum meselesi elbette ki Kürt halkının iradesine bir ipotektir. Bunun farkındayız. Kim gelirse gelsin bu ipoteğe karşı tutumumuzu ortaya koyacağız. Yerel yönetimlerde hiçbir arkadaşımız hakkında dava açılmamış ancak belediye başkanı olduktan sonra davalar açıldı ve sanık durumuna takıldı. Kürt siyasetçileri cezaevinde, dokunulmazlıkları kaldırıldı. Elbette muhalefet de sütten çıkmış bir şey değil ama biz 2 tercihten yana kaldığımız için Kılıçdaroğlu'nun yanında kalıyoruz."