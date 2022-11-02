HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan dikkat çeken cumhuriyet çıkışı: 100 yıllık bir yıkım süreci

Dün TBMM'de parti grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, cumhuriyetle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Buldan, "Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Buldan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"100 YILLIK BİR YIKIM SÜRECİNDEN BAHSEDİYORUZ"

Cumartesi günü cumhuriyetin 99. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Buldan, "Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz" dedi.

"ZİHNİYET DEĞİŞMİYOR"

Buldan sözlerine, "Yönetimler değişse de zihniyet hiçbir dönem değişmediği gibi aynı zihniyetin devam ettiğini görüyoruz. Toplum olarak da bunun ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığımızı da ifade etmek istiyorum. Bir asırdır çözümsüz bırakılan Kürt sorunu, cumhuriyetin demokratikleşmesinin önündeki en önemli engel" ifadeleri ile devam etti.