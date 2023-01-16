HDP'den AYM'ye başvuru: Kapatma davasıyla ilgili işlemler seçim sonrasına bırakılsın

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) kapatma davasına ilişkin yeni bir başvuru yaptıklarını bildirdi.

"SEÇİMLERİN ARDINDAN DEVAM EDİLSİN"

Sancar, AYM'ye yapılan başvuruda, kapatma davası kararının seçimlerin sonrasına bırakılmasının istendiğini kaydetti. Mithat Sancar, HDP'nin başvurusunda tüm muhakeme işlemlerinin seçimlere kadar durdurulmasını ve seçimlerin ardından devam edilmesi talep edildi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar.

"AYM DAVA İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ DURDURMALIDIR"

Sancar, açıklamasında şunları ifade etti: "Bütün bu işlemlerin bugüne kadar devam etmesi ve davanın şu aşamaya gelmesinin yarattığı çok ciddi sorunlar var. Bugünkü başvurumuzun konusunu da Türkiye'de bütün seçim sürecine, demokrasiyle ilgili bütün ilkelere büyük zararlar verme ihtimalini gözeterek AYM'den talepte bulunmamız oluşturuyor. AYM'ye yaptığımız başvuruda biz bu dava ile ilgili bütün muhakeme işlemlerinin 18 Haziran 2023 seçimleri sonrasına bırakılmasını talep ettik. AYM, bu dava ile ilgili işlemleri durdurmalıdır.