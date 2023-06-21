Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: HDP'ye bloke konulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Halkların Demokratik Partisi'ne bloke konulmasına ilişkin, 'İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek : "(HDP'ye bloke konulmasına ilişkin) İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar"

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Halkların Demokratik Partisi'ne bloke konulmasına ilişkin, "İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorusunu cevapladı. Bir gazetecinin Anayasa Mahkemesi tarafından HDP'nin hesaplarına bloke kararını reddetmesini sorması üzerine Şimşek, "İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar" dedi.