Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Batman mitinginde kürsüye çıkıp Kürtçe konuştu.

KONUŞMASINA KÜRTÇE'YLE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batman'da düzenlediği mitinge, Batmanlı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı öncesi kürsüye çıkan Bakan Şimşek, konuşmasının girişini Kürtçe yaptı.

"MEHMET ŞİMŞEK'E TAM İTİMADIMIZ VAR"

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkıp Batmanlılara seslendi. Erdoğan, "Ekonomimizde güçlü bir kadro kurduk. Batman'ın evladı olan Hazine Bakanımız olan Mehmet Şimşek'e tam itimadım var." dedi.