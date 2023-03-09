Haymana Mutabakatı Heyeti'nden Saadet Partisi'ne sert tepki: Mukaddes dava, 3-5 vekilliğe peşkeş çekildi

6'lı Masa'nın Saadet Partisi Genel Merkezi önünde CVP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurması Saadet Partisi tabanında geniş yankı uyandırdı. Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar imzasıyla yayımlanan bildiride Saadet Partisi'ne sert sözlerle yüklenildi.

"BU BÜYÜK ACIYI DA HEP BERABER AŞACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktıklarını belirten Haymana Mutabakatı Heyeti'nin bildirisinde şu ifadeler yer aldı: "Kıymetli Milli Görüşçüler, Aziz Milletimiz; Haymana Mutabakatı Heyeti olarak öncelikle yaşanan büyük depremden dolayı ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Biz tarihin en güçlü milletiyiz, nice büyük olayları, savaşları, afetleri, birlik beraberlik içinde, iman ve inançla nasıl aştıysak, inşaallah bu büyük acıyı da hep beraber aşacağız.

"6 MART, MİLLİ GÖRÜŞ TARİHİNE KARA GÜN OLARAK GEÇTİ"

6 Mart Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir! Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6 Mart 2023 tarihinde yaşananlar ve atılan sloganları şuurlu Milli Görüşçüler kendilerine yapılmış bir hakaret olarak görmüşlerdir. Davamız adına üzüntü verici olan bu görüntüler ve sloganların genel merkez yönetimi tarafından makul karşılanması yarım asırlık davamızın inkârı olmuştur.

"MUKADDES DAVA PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞTİR"

Milli Görüş hareketi yarım asırdır milyonlarca inançlı insanların emeği, gözyaşı, duası ve üstün gayretleriyle vücut bulmuştur. Ayrıca 1,5 milyar İslam âleminin umudu olmuş muazzam bir birikime sahiptir. Hal böyle olunca henüz verilip verilmeyeceği meçhul olan bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile 3-5 vekillik karşılığında kazanan tarafta olacağız avuntusuyla mukaddes dava peşkeş çekilmiştir. Bu sebepledir ki Saadet Partisinin mevcut yönetimi davasına ihanet etmiş, milletimizin nezdinde meşruiyetini kaybetmiştir.

"SAADET PARTİSİ YÖNETİMİNİN DAVAMIZA GÜVENİ KALMAMIŞTIR"

Aziz Milletimiz, Kıymetli Milli Görüşçüler! Uzun zamandır Saadet Partisi yönetiminin 6'lı masa içerisindeki duruşu, dünya ve ülkemiz meselelerine bakışı ve Milli Görüşçü bir aday çıkarmama konusundaki ısrarlı tutumu ile alakalı olarak uyarılarımızı yapmıştık. Bu güne kadar davamız adına sürecin bu noktaya gelmemesi için her türlü gayreti gösterdik. Saadet Partisi yönetiminin davamıza, Milli Görüşçülere ve milletimize güveni kalmamıştır.

"MİLLİ GÖRÜŞ LEKE TUTMAZ BİR KUMAŞTIR"

Saadet Partisi yönetimi, şu haliyle bu milletin inançlarıyla, değerleriyle, kültürüyle ve tarihiyle kavga etmiş, büyük tahribatlar yapmış partilerin karargâhına dönüşmüştür. Saadet Partisi yönetiminin girmiş olduğu bu yol, almış olduğu bu karar asla Milli Görüş Hareketini ve Hareketimizin tertemiz mensuplarını bağlamaz. Milli Görüş leke tutmaz bir kumaştır. Kin ve nefretle hareket etmeyen bir ahlaka sahiptir. Milletimizi; işbirlikçi, küreselci ve ihanet şebekelerine bırakmayacak bir cihat karargâhıdır.

"BU KARARIN 6'LI MASAYA OLUMLU BİR ETKİSİ OLMAYACAKTIR"

Saadet Partisi yönetiminin ittifaka yönelik almış olduğu bu karar sadece parti genel merkezini bağlamakta olup Milli Görüş hareketini oluşturan diğer MİLKO kuruluşlarımızın kahir ekseriyetini bağlamamaktadır. Dolayısıyla bu kararın 6'lı masaya olumlu bir oy etkisi olmayacaktır. Her ne kadar açıkça ifade etmeseler de teşkilat mensuplarımızın büyük bir çoğunluğu bu durumu asla tasvip etmemektedir.

"İNANCIMIZDA ÜMİTSİZLİĞE YER YOKTUR"

Yaşanan bu süreç bizlere Milli Görüş hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın şu sözünü hatırlatmaktadır. 'Siyonizm öyle ustadır ki, Kim ? Ben mi ? Ben, hiç Siyonizm'e hizmet eder miyim! Şarkısını söylettirerek, kendi ordusunda askeri talim yaptırır." Değerli Milli Görüşçü kardeşlerimiz! İnancımızda ümitsizliğe yer yoktur.

"OYNANAN OYUNLAR BOZULACAK"

Milli Görüş Hareketinin şerefli mensupları tarihin her döneminde olduğu gibi, bugünde Anadolu'nun her karışından iman olup fışkıracaktır. Oynanan oyunları bozacaktır. Ahlak ve maneviyatı, adaleti, birliği ve ümmet şuurunu ortaya koyacaktır. Haymana Mutabakatı Heyeti, Milli Görüşün çürümeyen köküdür. Bozulmayan dallarıdır. Hareketimizin bizzat gövdesidir.

"MİLLİ GÖRÜŞ DEĞERLERİNE SAHİP OLMAYAN ADAYA ASLA DESTEK VERMEYİZ"

Haymana Mutabakatı Heyeti olarak önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi, Milli Görüş değerlerine sahip olmayan bir adaya asla destek vermeyeceğimizi tekrar beyan ediyoruz. Bu çerçevede bizler, Saadet Partisi yönetiminin CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermesi ile ilgili kararını tanımadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

"HEYET TOPLANACAK"

Bundan böyle Saadet Partisi yönetiminin hiçbir sözü ve kararı bizim için muteber ve geçerli değildir. Haymana mutabakatı heyeti, seçim tarihinin açıklanmasının akabinde toplanacaktır. Partimizin mevcut gidişatından rahatsız olan camiamızın önemli şahsiyetlerini toplantıya davet ederek, seçimlerde izleyeceği yolu geniş katılımlı bir istişareyle belirleyecektir. Alacağımız kararların ve yapılacak seçimlerin milletimize, İslam âlemine, hareketimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ederiz."