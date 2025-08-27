Haydar Altıntaş: Üniter Devlet Vazgeçilmezdir

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, üniter devletin vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Üniter devletin aynı tespihin imamesi gibi olduğunu, imame koptuğu zaman tespihin tanelerinin dağılacağını, bugünkü ortamda ve geçmişteki hadiselere baktığımızda çok açık ve net bir şekilde görüyoruz." ifadesini kullandı.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün 6'ncı toplantısını gerçekleştirdiğini anımsattı.

Anayasa'nın ilk 3 maddesi, 42'nci ve 66'ncı maddelerinin değiştirilmesine karşı olduklarını vurgulayan Altıntaş, "Anayasa'da tarifini bulan laiklik kavramına biz, din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak bakıyoruz. O vesileyle hiç kimsenin inancına bir başkasının inancını dayatması hakkını asla düşünmüyoruz." sözlerini sarf etti.

"İki dilli eğitim" söylemlerine tepki gösteren ve böyle bir durumun çözülmeye neden olacağını söyleyen Altıntaş, "Üniter devletin vazgeçilmez olduğunu, üniter devletin aynı tespihin imamesi gibi olduğunu, imame koptuğu zaman tespihin tanelerinin dağılacağını, bugünkü ortamda ve geçmişteki hadiselere baktığımızda çok açık ve net bir şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Altıntaş, komisyon çalışmalarına katılırken düsturlarının, Anayasa'nın temel ilkeleri ile vatandaşın hak ve hukukundan vazgeçmemek olduğunu belirterek, bunların ihlal edilmesi durumunda komisyondan ayrılmayı kendileri için bir hak kabul edeceklerini ifade etti.