Haberler

Hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim belli oldu

Hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim belli oldu Haber Videosunu İzle
Hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim belli oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın görevini devralacak ismin seçilmesi için belediye meclisi olağanüstü toplandı. İlk turda oylama eşit sonuçlandı. İkinci turda Hakan Şimşek yeni belediye başkanı olarak seçildi.

  • Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay 14 Aralık'ta 37 yaşında kolon kanseri tedavisi görürken hayatını kaybetti.
  • Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık'ta yapılan olağanüstü toplantıda yeni belediye başkanını seçti.
  • CHP'nin adayı Hakan Şimşek, ikinci turda 23 oy alarak Şehzadeler Belediye Başkanı seçildi.

Kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede 14 Aralık'ta 37 yaşında yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ardınan belediye meclisi yeni başkanı belirlendi.

Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık Cuma günü saat 16.30'da Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu'nda toplandı. Olağanüstü toplantıda, hayatını kaybeden Başkan Gülşah Durbay'ın yerine görev yapacak yeni belediye başkanı meclis üyelerinin oylarıyla belirlenecek.

İKİNCİ ADAY ÇIKTI

Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Hakan Şimşek'i aday olarak gösterdi. Meclis üyesi Yenal Yıldırım karara tepki göstererek kendi adaylığını duyurdu. Yıldırım belediye başkan yardımcısıyken Durbay'ı eleştirerek nisan ayında istifa etmişti. AKP ve MHP ise aday çıkarmayacağını duyurmuştu.

İKİNCİ TURDA YENİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

İlk turda Şimşek ve Yıldırım 7'şer oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı. İkinci turda CHP'nin adayı Hakan Şimşek 23 oy aldı. Yenal yıldırım ise 7 oy aldı. Böylece Şehzadeler Belediye'sinin yeni Belediye Başkanı Hakan Şimşek oldu.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Politika
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapılıyor
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e İstanbul'da soğuk duş! AK Parti'ye geçtiler
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
title