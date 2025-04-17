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Hayati Yazıcı: CHP'nin Siyasi Dili Marjinalleşiyor

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son dönemdeki açıklamalarını marjinal ve aklıselimden uzak bir siyaset dili olarak nitelendirdi. Yazıcı, CHP'nin toplumun ortak değerlerine saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "CHP Genel Başkanı, son dönemdeki söylemleriyle aklıselimden uzak, aşırılığa yakın bir siyaset dili kullanmakta ve her vesileyle makulün dışında marjinal bir siyaset izlemektedir." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Hayati Yazıcı şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı, son dönemdeki söylemleriyle aklıselimden uzak, aşırılığa yakın bir siyaset dili kullanmakta ve her vesileyle makulün dışında 'marjinal' bir siyaset izlemektedir. Anayasa, TBMM İçtüzüğü ve teamüllere, kısacası hukuka aykırı bir durumu bahane ederek savaş çıkarma tehdidinde bulunan CHP'nin genel başkanının yaptığı yüce Meclis'imize ve demokrasimize saygısızlıktır. Proje ve siyaset üretemeyen ana muhalefetin medet umduğu dil üzülerek görmekteyiz ki, savaş, kaos, 'boykot' çağrılarıyla ortaya koyduğu tehdit dilidir. Ülkenin ana muhalefeti toplumsal barışı zedeleme girişiminden vazgeçip, milletimizin ortak değerlerine kulak vermeli ve ilkeli siyaset yapmalıdır."

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Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Politika
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