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Hayati Yazıcı: Boykot Çağrıları Suç Oluşturabilir

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki göstererek, boykotun vandallık eylemine dönüşmesi durumunda hem ceza hem de tazminat hukuku açısından sorumlu olacağını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Boykot çağrısı hele vandallık eylemine dönüşürse, fiili icra edenle onu azmettiren hem ceza hukuku ve hem de tazminat hukukuna göre sorumlu fail konumundadırlar." ifadesini kullandı.

Yazıcı, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına ilişkin paylaşımda bulundu.

"CHP Genel Başkanının etrafında, yapmakta olduğu 'boykot' çağrısının salt yanlış olmaktan öte 'suç' oluşturabileceğini söyleyen yok anlaşılan. Kanunu bilmemek mazeret değildir." değerlendirmesinde bulunan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Boykot çağrısı hele vandallık eylemine dönüşürse, fiili icra edenle onu azmettiren hem ceza hukuku ve hem de tazminat hukukuna göre sorumlu fail konumundadırlar. Ceza yargısı pratiğinde fiili bizzat icra eden 'asli maddi fail', kişiye o fiili işlemeyi azmettiren ise 'asli manevi fail' olarak tanımlanır. Üzüntü verici ama biz yine de hatırlatalım; hiçbir aymazlığı hukuk himaye etmez, edemez. Siyasi rekabet, legalite yok sayılarak yapılamaz."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Politika
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