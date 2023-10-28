Haberler ›› Politika ›› Havza'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları düzenlendi

Havza'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi. Kaymakam Mustafa Ayvat, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Yarın ise Kaymakam Ayvat, tebrikleri kabul edecek ve ilçe stadında kutlama programı düzenlenecek.