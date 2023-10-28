Havza'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları düzenlendi
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Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi. Kaymakam Mustafa Ayvat, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Yarın ise Kaymakam Ayvat, tebrikleri kabul edecek ve ilçe stadında kutlama programı düzenlenecek.
Samsun'un Havza ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Mehmetçik Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk Kaymakam Mustafa Ayvat, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından çelenk sunuldu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Kutlamalar kapsamında yarın saat 09.30 Kaymakam Ayvat, makamında tebrikleri kabul edecek, saat 10.00'da ise ilçe stadında kutlama programı yapılacak.