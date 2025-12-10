Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu'ndan Umman'a ziyaret

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muskat'ta Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah bin Khamis bin Abdullah Al Raisi ve Umman Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Khamis Hammad Sultan Al-Ghafri ile görüştü.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere 7-9 Aralık'ta Umman'a ziyaret gerçekleştirdi. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Türkiye'nin Muskat Büyükelçiliğini ziyaret etti. Kadıoğlu ayrıca Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah bin Khamis bin Abdullah Al Raisi ve Umman Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Khamis Hammad Sultan Al-Ghafri ile bir araya geldi.

Orgeneral Kadıoğlu, ziyaret sonrasında Deniz Güvenlik Merkezi ile Askeri Teknik Kolejinde incelemelerde bulundu. - MASKAT