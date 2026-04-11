DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Parti Meclisi toplantısında konuştu Açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu sürecin başarıya ulaşması için herkesin şimdiye kadar verdiği emeğin daha fazlasını vermesi gereken bir süreçteyiz." dedi.

Hatimoğulları, Parti Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ile İsrail'in, İran'a başlattığı saldırıların Türkiye'ye ve bölgeye çok ağır etkilerinin olduğunu söyledi.

Geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın halen bombalandığını ve görüşmelerin bombaların altında gerçekleşeceğini dile getiren Hatimoğulları, "Ateşkes, geçici değil kalıcı olmalı yani savaş değil kalıcı bir barışın tesis edilmesi için somut adımlar atılmalı. Orta Doğu'nun ihtiyacı taktiksel bir barış değil stratejik barıştır." dedi.

Hatimoğulları, İran yönetiminin kendi halkıyla barışmak zorunda olduğunu belirterek, savaştan çıkarılacak en önemli dersin, toplumsal barışı tesis edecek demokratik İran'ın kurulması olduğunu anlattı.

"Bu yasaya ekmek ve su kadar ihtiyacımız var"

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sürecin başarıya ulaşması için herkesin şimdiye kadar verdiği emeğin daha fazlasını vermesi gereken bir süreçteyiz. Bakın, geçiş için bir çerçeve yasa ihtiyacından bahsediyoruz. Şu anda Türkiye'nin temel gündemlerinden biri bu. Bu yasaya ekmek ve su kadar ihtiyacımız var. Bu yasayı herhangi bir şarta bağlamaya kalkmak, bir akıl tutulmasıdır. Demokratik siyaset yapma isteğinin tespiti, barış hakkının teyidi olur mu? Bunu kamuoyunun bilgisine ve vicdanına sunuyoruz."

Hatimoğulları, 1 Mayıs ile ilgili hazırlıklara başladıklarını, her yerde 1 Mayıs kutlamalarına katılacaklarını söyledi.