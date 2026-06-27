Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Mersin'de partililerle buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mersin'de partililere hitap ederek 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelişmelerin daha hızlı olmasını beklediklerini ve Kürt sorununun barışçıl çözümü için mücadele edeceklerini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mersin'de partililerle bir araya geldi.

Millet Bahçesi yanında toplanan partililere hitap eden Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin gelişmelerin çok daha hızlı olmasını beklediklerini söyledi.

Hatimoğulları, süreci hep birlikte götürmeye çalıştıklarını belirterek, "Bizler Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemle çözülmesi ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
Umut Altaş ABD'de hakim karşısına çıkacak: Gülistan'ın bedeninin yerini göstereceğim

"Gülistan'ın bedeninin yerini göstereceğim"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek

Ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi! Tek bir şartı var
PFDK'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması

Mert Hakan Yandaş'ın beklediği açıklama geldi
Çaykur Rizespor, 3 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi, 3 isme birden "Güle güle" dedi
Alman çift, hamburger ve kolaya ödedikleri servet ödedi

Alman çift, hamburger ve kolaya resmen cüzdanı bıraktı
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele

Temmuza sayılı günler kala... Görüntü Türkiye'den
20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti

20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti
AK Parti'de 'el hareketi' krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi

El hareketi krizi! AK Parti'ye geçen başkandan açıklama geldi