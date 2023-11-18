Hatay'da TOKİ Konutları İnşaatı Yürütmeyi Durdurma Kararına Rağmen Devam Ediyor

Hatay'ın Dikmece köyünde tarım arazileri ve zeytinliklerin üzerine yapılmak istenen TOKİ konutları için verilen acele kamulaştırma işlemiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararına rağmen inşaat faaliyetleri devam ediyor. Hatay Baro Başkanı Hüseyin Cihataçıkalın, mahkeme kararlarının uygulanması gerektiğini belirterek vatandaşları ve kamuoyunu desteklemeye çağırdı.

Hatay'ın Dikmece köyünde tarım arazileri ve zeytinliklerin üzerine yapılmak istenen TOKİ konutları için verilen acele kamulaştırma işlemiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararına rağmen inşaat faaliyetleri devam ediyor. Hatay Baro Başkanı Hüseyin Cihataçıkalın, "Dikmece davası özelinde şunu belirtmek isteriz mahkeme kararlarının uygulanması hukuk devletinin olmazsa olmaz ilkesidir. Hak arama mücadelesinde bütün vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm kamuoyunun da Dikmece ve Hatay halkının yanında olmaya davet ediyoruz" dedi.

Hatay'ın Dikmece köyünde yaşayan yurttaşlar; tarım arazileri ve zeytinliklerinin üzerindeki acele kamulaştırma ve el koyma kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Cumhurbaşkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 25 Eylül'de dava açmıştı. Mahkemenin, yürütmeyi durdurma kararına rağmen inşaat çalışmaları devam ediyor.

Dikmece köylülerinden Hasan Özgün, "Hukuk mücadelesinde yürütmeyi durdurma kararı almıştık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı bu karara yıldırım hızıyla itiraz etti. Fakat İdare Mahkemesi tekrar yürütmeyi durdurma kararında diretti, itirazları reddetti. Şu anda iş makinaları, hukuku tanımayarak çalışmaya devam ediyorlar. Biz de ısrarla ve inatla güçlülerin hukukunu değil, hukukun gücünü burada inşa edeceğiz" dedi.

BARO BAŞKANI AÇIKALIN: "İNŞAAT FAALİYETLERİNİN DEVAM ETTİĞİNİ GÖZLEMLEDİK"

Hatay Baro Başkanı Hüseyin Cihataçıkalın ise yürütmeyi durdurma kararına rağmen inşaat faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün yeni bir yol ayrımına geldik. Çünkü üzülerek öğrendik ki bin bir emekle halkın mücadelesiyle hukukçularımızın desteğiyle aldığımız hukuka uygun yürütmenin durdurulması kararlarının uygulanmadığı bu karar rağmen inşaat faaliyetlerinin devam ettiğini gözlemledik.

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK"

Sosyal ihtiyaçları karşılamak yerine OHAL kararnameleri ve işlemleriyle afet bölgesindeki sorunları büyüten uygulamalara karşı Hatay Barosu olarak halkın ve adaletin yanına kesin ve net tavrımızı aldık, almaya da devam edeceğiz. Tarım alanlarının, zeytinliklerinin ve tarım alanlarının acele kamulaştırılmaya açma işlemleri çevresel felakete yol açan enkaz kaldırma ve depolama işlemleri hak sahipliğinde kafa karıştıran ve mağduriyete yol açan uygulamalar, riskli alan ilanları, barınma sorunlarımız ve eğitim sorunlarımız 'ÇED raporu gerekli değildir' şeklindeki alınan kararlarla ilgili de hukuki süreci başlattık, davamız Adana İstinaf Mahkemesi'nde.

"MAHKEME KARARLARININ UYGULANMASI HUKUK DEVLETİNİN OLMAZSA OLMAZ İLKESİDİR"

Dikmece davası özelinde şunu belirtmek isteriz mahkeme kararlarının uygulanması hukuk devletinin olmazsa olmaz ilkesidir. Hak arama mücadelesinde bütün vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm kamuoyunun da Dikmece ve Hatay halkının yanında olmaya davet ediyoruz."