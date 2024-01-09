Hatay'da altyapısı tamamlanan bölgelerde yol yenileme çalışmaları hızlandı

Hatay'da büyükşehir belediyesi ekipleri altyapısı tamamlanmış bölgelerdeki yolları, beton asfalt ile yenileme çalışmalarına hızlandırdı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), kent genelinde altyapı çalışmalarını tamamladığı bölgelerde yol yenileme faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Defne ve Samandağ ilçelerinde beton asfalt çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve temiz bir ortamda seyahat edebilmeleri için il genelinde beton asfalt çalışmalarına hız verdi. Defne ilçesinin Çınarlı ve Çökek mahalleleri arasındaki bağlantı yolu üzerinde, beton asfalt serimi öncesinde zemin düzenleme işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca, Samandağ ilçesinde bulunan Sutaşı mahallesi Çağlayan caddesinde de eski parkelerin sökülmesi işlemleri başlatıldı ve kısa süre içinde yolun beton asfalt ile kaplanması planlanıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni yoğun bir mesai harcayarak kent genelinde yeni yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüreceği öğrenildi. - HATAY