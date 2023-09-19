Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Törene Kaymakam, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Emniyet Amiri, Sahil Güvenlik Komutanı, Jandarma Komutanı, Milli Eğitim Müdürü, Gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Atatürk Büstüne çelenk sunmayla başlayıp, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Kaymakamlık önünde çelenk sunma töreni yapıldı. Çelenk sunma törenine Kaymakam Emre Dündar, Belediye Başkan vekili Tahsin Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Emniyet Amiri İbrahim Şekerci, Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Mevlüt Mercan, İlçe Jandarma Komutanı Harun Bulut, Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar, Gaziler, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Samandağ Kaymakamlığı ve Samandağ Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Büstüne çelenk sunuldu. Ardından, Jandarma Astsubay y Kıdemli Üstçavuş Şener Aytuğ günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi. Daha sonra öğrenciler tarafından 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili şiirler okundu. - HATAY