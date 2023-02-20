Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş istifa iddialarını yalanladı: En son gidecek insan benim

Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay'ın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın istifa ettiği iddiası gündem yaratmıştı. Savaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle istifa ettiğine ilişkin iddialara "Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim. Burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay'ı terk ederiz" yanıtını verdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremde en büyük yarayı alan illerin başında Hatay gelmişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN İSTİFASINI İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Depremin ardından yaptığı bazı açıklamalarla tartışma yaratan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle istifa ettiği iddia edilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu.

LÜTFÜ SAVAŞ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Cumhuriyet Halk Partisi ve belediye başkanlığından istifa etmediğini dile getiren Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Lütfü Savaş, "Şu anda Hatay yeryüzünde görülebilecek en büyük depremi yaşadı. Biz bu depremde hemşehrilerimizle birlikte devletimizle birlikte belediyelerimizle, sivil toplum örgütleriyle birlikte var gücümüzle bu depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. İnsanların hayatlarını kurtarmaya çalışıyoruz. Kış şartlarından etkilenmemeleri için uğraşıyoruz. Yaralılarımızı hastanelerde tedavi ediyoruz. Bir yandan da Hatay'ı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Bunları yaparken biz hayatın gerçekleriyle uğraşırken kendi sanal dünyasında hezeyanlarıyla uğraşan insanları gerçekten de hezeyanlarını anlamak mümkün değil" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş.

"BİZİM GÖREVLE İLGİLİ AŞKIMIZIN DAHA FARKINDA DEĞİLLER"

Başkan Savaş, "Bunlar dışarıda içeride Türkiye Cumhuriyeti Devletine düşman kim, hangi kuruluş hangi ülke varsa onlarla iş birliği yapan bu hezeyan sahiplerini gerçekle gerçekten kınıyorum. Çünkü biz burada dünyadaki en büyük depremle uğraşırken görevimizin başında insanlarımızın yaralarını sarmaya devam ederken kendi sanal ortamlarında ülkeyle ilgili yıkıcı işler yapıyorlar. Bizim görevle ilgili aşkımızın daha farkında değiller" diye konuştu.

"BURAYI AYAĞA KALDIRMADAN NE GÖREVİMİZDEN AYRILIRIZ..."

Hatay'ın 40 asırlık Türk yurdu ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Tayfur Sökmen'in son emaneti olduğu dile getiren Başkan Savaş, "Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim. Devletimizle, milletimizle, bütün belediyelerimizle, kuruluşlarımızla birlikte burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay'ı terk ederiz. Hatay bizimdir bizim kalacak" ifadelerine yer verdi.

"SAYIN GENEL BAŞKANIMDAN MEMNUNUM"

Cumhuriyet Halk Partisinden memnun olduğunu ve ayrılmadığını söyleyen Başkan Savaş, "Sayın genel başkanımdan da yetkili kurullarımdan memnunum. El birliğiyle partimizin, sayın genel başkanımız başta olmak üzere bütün yetkili kurulları, milletvekilleri bizimle tek vücut oldu. Birlikte yaralarımızı sarıyoruz o nedenle onlarla da gurur duyuyorum. Hep birlikte Hatay'ı tekrar ayağı kaldıracağız" şeklinde konuştu.