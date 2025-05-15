Hasan Turan: Filistin'e Dönüş Anahtarlarımız Ceplerimizde

Hasan Turan: Filistin'e Dönüş Anahtarlarımız Ceplerimizde
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TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Nekbe'nin 77. yıl dönümünde Filistin halkının topraklarına dönüş mücadelesini vurgulayarak, Türkiye'nin mazlumların yanında yer aldığını ifade etti. Turan, Gazze'deki zulmü ve uluslararası düzenin etkilerini eleştirdi.

TBMM Türkiye- Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "TBMM'den Nekbe'nin 77. yıl dönümünde bütün dünyaya haykırıyoruz; sadece Filistin halkı değil Filistin halkına yüzyıllarca hizmet etmiş bir milletin evlatları olarak anahtarlarımızı cebimizde taşıyoruz. Mutlaka bir gün işgal edilmiş topraklarımıza döneceğiz." dedi.

Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek ile Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Nekbe'nin sadece bir halkın yerinden edilmesi değil, büyük felaketin, insanlığın siyonizme yenik düştüğü günün adı olduğunu belirten Turan, 1947'den bugüne Filistin topraklarında yaşanan değişimi harita üzerinden anlattı.

"Batı emperyalizmi hedeflerini gerçekleştirmek için bu topraklara bir hançer gibi İsrail'i saplamıştır." diyen Turan, her türlü zulme uğramalarına rağmen Filistin halkının topraklarını terk etmediğini hatırlattı.

" Gazze'de öldürülen sadece Filistinliler değil uluslararası düzendir"

Son iki aydır Gazze'ye gıda girmediğini söyleyen Turan, "İsrail, bombalarla öldüremediklerini açlıkla öldürerek bir halkı yok etmeye çalışıyor. Açık bir soykırım işliyor. Esasında Gazze'de öldürülen sadece Filistinliler değil uluslararası düzendir, uluslararası kuruluşlardır. Enkaz altında kalan Birleşmiş Milletler'dir, Avrupa Birliği'dir." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, Gazze'nin dünyadaki bütün sahtelikleri yerle yeksan ettiğini dile getirerek, "Biz inanıyoruz ki yeni dünyanın hikayesi Gazze'de yaşananların üzerine bina edilecektir." dedi.

Türkiye'nin tarihin doğru tarafında durarak mazlumların yanında zalimlere karşı olduğunu kaydeden Turan, "Bugün 77'inci yılında irademizin kırılamadığını, vazgeçmediğimizi göstermek için TBMM'nin çatısı altında bir araya geldik. Hepimizin milli meselesi olan bu davayı bütün bir insanlık adına savunmaya devam edeceğiz. Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Hasan Turan, Hazreti Ali'nin "Zalimin sonu geldiğinde zulmü artar." sözüne atıfta bulunup Gazze'de bugün zulmün en zirve noktasının yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ve Meclisimizdeki Kudüs yürekli milletvekillerimizle TBMM'den Nekbe'nin 77. yıl dönümünde bütün dünyaya haykırıyoruz; sadece Filistin halkı değil Filistin halkına yüzyıllarca hizmet etmiş bir milletin evlatları olarak anahtarlarımızı cebimizde taşıyoruz. Mutlaka bir gün işgal edilmiş topraklarımıza döneceğiz. Bu anahtarlar dönüşün sembolüdür, üzerindeki de Mescid-i Aksa'dır. Bölgemizdeki gelişmelerden de umutluyuz. İnşallah, terör örgütlerinin sonuna doğru yaklaştığımız bu gelişmeler, terör devletinin de sonuna yaklaştığımızın müjdecisi olacaktır."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
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