Hasan Kılca: "Karatayımız için hep birlikte çalışıyoruz" - Haberler

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Hasan Kılca: "Karatayımız için hep birlikte çalışıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Hasan Kılca: 'Karatayımız için hep birlikte çalışıyoruz'

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, sık sık gerçekleştirdiği esnaf ve mahalle ziyaretleri çerçevesinde hemşehrileriyle bir araya geldi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, sık sık gerçekleştirdiği esnaf ve mahalle ziyaretleri çerçevesinde hemşehrileriyle bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle ziyaretleri yaparak esnaf ve mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile teşkilat mensuplarının da eşlik ettiği söz konusu ziyaretlerde Başkan Hasan Kılca, bölge esnafı ile vatandaşların taleplerini yerinde alarak çözüm üretiyor.

"Karatayımız için hep birlikte çalışıyoruz"

İlçeye yaptıkları yatırım ve hizmetleri bu anlayışla hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Hasan Kılca da, yeni proje ile hizmetlerin yerinde planlanmasında bu ziyaretlerin kendilerine büyük katkı sağladığını ifade etti. Hasan Kılca, Karatay'ın 80 mahallesinin tamamını birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yönettiklerini söyleyerek, "Karatay'ın hem bugününe hem de geleceğine kalıcı ve güçlü eserler emanet etmek için çalışıyoruz. Bunu yaparken elbette Konyamız ve ilçemiz için çok önemli olan esnaflarımız ile hemşehrilerimizi ihmal etmiyoruz. Sık sık yaptığımız mahalle ziyaretleriyle hemşehrilerimizin ihtiyaçları yerinde tespit ederken, ilçemizin yaşam standardına katkı sağlayacak her türlü planlamalarımızı da yapma imkanı buluyoruz. Amacımız Karatay'ın sadece bugününe değil geleceğine de değer katmaktır. Bu vesileyle desteğini ve duasını bizlerden eksik etmeyen hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Köklü geçmişi ile geleceğe ışık tutan Karatay'ımız için hep birlikte üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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