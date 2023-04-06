Hasan Cemal ve Cengiz Çandar, Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı oluyor

Gazeteci Hasan Cemal, HDP'den gelen adaylık teklifini kabul etti. Cemal ardından gazeteci-yazar Cengiz Çandar da seçimlerde HDP adına yer alan Yeşil Sol Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilecek.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Yeşil Sol Parti olarak gireceğini duyuran Halkların Demokratik Partisi (HDP), gazeteci Hasan Cemal'e milletvekili adaylığı teklifi yaptı. Cemal, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan gelen teklifi kabul etti.

CENGİZ ÇANDAR DA ADAY OLDU

Hasan Cemal'in ardından gazeteci-yazar Cengiz Çandar da 14 Mayıs seçimleri için Yeşil Sol Parti'den gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Çandar, teklifin kendisini onurlandırdığını belirtirken, "Ömrümün yarısından çoğunu Türkler ve Kürtlerin eşit ve özgür birlikteliği ve Kürt sorununun barışçı çözümü için harcadım. Demokratik Türkiye amacımızdır. Birlikte başaracağız" dedi.