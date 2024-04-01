Haritayı kırmızıya boyadılar! İşte CHP'nin kazandığı iller
Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitti. Katılım oranının yüzde 78.52 olduğu seçimlere ise CHP damgasını vurdu. Yıllar sonra AK Parti'yi geçerek birinci parti haline gelen CHP, birçok ilde sandıktan zaferle çıktı.
İŞTE CHP'NİN KAZANDIĞI İLLER VE OY ORANLARI
- İstanbul: Yüzde 51,09
- Ankara: Yüzde 60,35
- İzmir: Yüzde 48,90
- Bursa: Yüzde 47,60
- Adana: Yüzde 46,54
- Edirne: Yüzde 46,67
- Tekirdağ: Yüzde 50,15
- Çanakkale: Yüzde 39,70
- Balıkesir: Yüzde 51,10
- Yalova: Yüzde 46,39
- Bilecik: Yüzde 48,88
- Bolu: Yüzde 52,79
- Eskişehir: Yüzde 51,02
- Kütahya: Yüzde 29,69
- Manisa: Yüzde 57,21
- Uşak: Yüzde 40,88
- Afyonkarahisar: Yüzde 50,73
- Denizli: Yüzde 48,04
- Aydın: Yüzde 50,53
- Muğla: Yüzde 54,89
- Burdur: Yüzde 46,28
- Antalya: Yüzde 48,64
- Mersin: Yüzde 59,50
- Kilis: Yüzde 41,97
- Adıyaman: Yüzde 49,75
- Kırıkkale: Yüzde 49,90
- Kırşehir: Yüzde 52,86
- Zonguldak: Yüzde 54,52
- Bartın: Yüzde 51,29
- Kastamonu: Yüzde 48,99
- Sinop: Yüzde 49,36
- Amasya: Yüzde 42,84
- Giresun: Yüzde 54,56
- Artvin: Yüzde 45,26
- Ardahan: Yüzde 45,06