Haritayı kırmızıya boyadılar! İşte CHP'nin kazandığı iller

Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitti. Katılım oranının yüzde 78.52 olduğu seçimlere ise CHP damgasını vurdu. Yıllar sonra AK Parti'yi geçerek birinci parti haline gelen CHP, birçok ilde sandıktan zaferle çıktı.

İŞTE CHP'NİN KAZANDIĞI İLLER VE OY ORANLARI